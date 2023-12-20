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        NEVÜ'de yangın tatbikatı yapıldı

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) yangın tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:25 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:39
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        NEVÜ'de yangın tatbikatı yapıldı
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        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) yangın tatbikatı yapıldı.

        Tatbikatta senaryo gereği Mimarlık-Mühendislik Fakültesi binasında yangın olduğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

        Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede alana gelen ekipler, yangını söndürdü, binada mahsur kalan 3 öğrenciyi kurtardı.

        UMKE ekiplerince ilk müdahalenin yapıldığı öğrenciler daha sonra ambulansa konuldu.

        Tatbikatın ardından itfaiye ekiplerince öğrencilere yangın tüpü kullanımı konusunda eğitim verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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