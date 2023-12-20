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        Nevşehir'de 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Nevşehir'de 11 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:33 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:52
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        Nevşehir'de 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Nevşehir'de 11 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, farklı suçlardan yargılandığı davalarda hakkında 11 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve yaklaşık bir yıldır aranan R.M'nin bir ikamette saklandığını belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan R.M. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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