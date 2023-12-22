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        Nevşehir'de liselilerin futbol maçında kavga çıktı

        Nevşehir'de liseler arası futbol turnuvası maçında kavga çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:55 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:04
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        Nevşehir'de liselilerin futbol maçında kavga çıktı
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        Nevşehir'de liseler arası futbol turnuvası maçında kavga çıktı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün futbol sahasında Altınyıldız Koleji ile Avanos Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi.

        Altınyıldız Koleji'nin 2-0 üstünlüğüyle süren maçın son dakikalarında iki oyuncunun tartışması kavgaya dönüştü.

        Tribündeki öğrencilerin de sahaya girmesiyle büyüyen kavgaya polis ve güvenlik görevlileri müdahale etti.

        Güçlükle sakinleştirilen taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

        Kavga nedeniyle maç yarıda kaldı.

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