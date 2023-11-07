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        Nevşehir'de "Kültürel Miras Alanlarında Risk Azaltma Stratejileri Çalıştayı" yapıldı

        Nevşehir'de, "Kültürel Miras Alanlarında Risk Azaltma Stratejileri Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:32 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:36
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        Nevşehir'de "Kültürel Miras Alanlarında Risk Azaltma Stratejileri Çalıştayı" yapıldı
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        Nevşehir'de, "Kültürel Miras Alanlarında Risk Azaltma Stratejileri Çalıştayı" düzenlendi.

        AFAD'ın kentteki bir otelde, kültürel miras alanlarının iklim değişikliğine bağlı afetlerden korunmasına yönelik ilgili kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve mevzuatın incelenmesi amacıyla düzenlediği program kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

        Nevşehir Vali Yardımcısı Hüseyin Çam, Kapadokya'nın tarihi ve kültürel miras bakımından dünyanın nadir örneklerinden olduğunu belirterek, "Tarihimiz dedelerimizin mirası. Ancak şunu da unutmamak lazım, çocuklarımızın da torunlarımızın da bize olan emaneti. Bu yaklaşımla hareket edebilmek ve koruyup kollayabilmek gerekiyor. Bu anlamda da bunun farkına varabilmek gerekiyor." dedi.

        AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz ise Türkiye'nin kültürel miraslar açısından değerli alanlara sahip olduğunu dile getirdi.

        Türkiye'de 100 binin üzerinde tescilli kültür varlığı bulunduğu aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Sadece İstanbul'daki tescilli kültür varlığı sayımız yaklaşık 35 bindir. Ülkemizde 25 bine yakın sit alanı bulunmaktadır. Bu, üzerinde bulunduğumuz coğrafyanın ne kadar zengin olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Yine bu kültürel miras alanlarının hem dünya üzerindeki insanlar açısından hem de ülkemiz insanı açısından çok büyük önemi var. Ülkemizin turizm sektöründeki payı her geçen gün artmakta. İstanbul'a 2023 yılının ilk 8 ayında gelen ziyaretçi sayısı 11 milyon 524 bin, Türkiye'ye ilk 7 ayda gelen ziyaretçi sayısı 30 milyon 93 bin 446 kişidir. Dolayısıyla sahip olduğumuz bu doğal güzellikten yana tarihi değerlerimiz, ülkemize aynı zamanda ciddi bir ekonomik katkı sağlamakta. Ülkemizin tanınırlığını ve bilinirliğini dünya genelinde de sağlamaktadır."

        Program, kurum temsilcilerinin görüş alışverişinde bulunmasıyla devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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