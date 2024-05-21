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        Nevşehir'de "mobil başkanlık ofisi" uygulaması sürüyor

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın başlattığı "Mobil Başkanlık Ofisi" uygulaması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:48 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:49
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        Nevşehir'de "mobil başkanlık ofisi" uygulaması sürüyor
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        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın başlattığı "Mobil Başkanlık Ofisi" uygulaması devam ediyor.

        Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her hafta vatandaşların görüş, öneri ve sorunlarını dinleyen Arı'nın uygulaması vatandaşlardan takdir topladı.

        İlki geçen hafta başlatılan uygulamanın ikincisinde Atatürk Bulvarı'nda kurulan mobil başkanlık ofisinde vatandaşlarla görüşen Arı, "Nevşehir Belediyesi artık eski Nevşehir Belediyesi değil. Amacımız, hem belediye başkanı hem de belediye Türkiye'de ulaşılabilirliği en kolay olan kurum ve belediye başkanı olmasıdır. Neden? Çünkü o belediye bizim belediyemiz değil. Onların hizmetkarı, onların maaşlı personeliyim. Maaşlı personelin dükkan sahibini, şirket sahibini belediyeye almaması gibi bir durum olabilir mi? Olamaz. O yüzden belediyemizin kapısı açık." ifadelerini kullandı.

        ​​​​​​​Arı, programda vatandaşlarla sohbet ederek talep, öneri ve şikayetlerini dinledi.

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