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        Motosiklet hırsızı 150 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

        Nevşehir'de park halindeki motosikleti çalan zanlı, 150 saatlik güvenlik kamera kaydı incelenerek yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:40 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:41
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        Motosiklet hırsızı 150 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı
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        Nevşehir'de park halindeki motosikleti çalan zanlı, 150 saatlik güvenlik kamera kaydı incelenerek yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2000 Evler Mahallesi'nde park halindeki motosikleti çaldığı ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, bölgedeki 12 güvenlik kamerasına yansıyan 150 saatlik görüntüleri inceleyen ekipler, zanlının A.Ç. olduğunu belirledi.

        Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, 30 bin liralık zararı karşılamasına karşılık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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