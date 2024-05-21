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        Nevşehir'de balkondan düşen çocuk öldü

        Nevşehir'de bir apartmanın 3. katındaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:30
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        Nevşehir'de balkondan düşen çocuk öldü
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        Nevşehir'de bir apartmanın 3. katındaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

        Edinilen bilgiye göre, 2000 Evler Mahallesi 61. Sokak’taki ikametlerinin balkonunda oynayan E.G, 3. kattan düştü.

        Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

        ​​​​​​​Yoğun bakıma alınan çocuk, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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