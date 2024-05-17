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        Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası sona erdi

        Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası, final karşılaşmalarıyla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 23:04 Güncelleme: 17.05.2024 - 23:04
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        Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası sona erdi
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        Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası, final karşılaşmalarıyla sona erdi.

        Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğinde, 24 ülkeden 106 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, birinci olabilmek için mücadele etti.

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda, 13 Mayıs'ta başlayan karşılaşmalar, çeşitli kategorilerdeki final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Bireysel kategoride erkeklerde Japonya'dan Yuta Tanaka, kadınlarda ise aynı ülkeden Satsuki Odo birinciliği elde etti.

        Çift erkeklerde Fransa'dan Florian Bourrassaud ve Esteban Dorr, çift kadınlarda ise Japonya'dan Honoka Hashimoto ve Hitomi Sato ilk sırada yer aldı.

        Karışık çiftlerde de Hindistan'dan Akash Pal ve Poymantee Baisya birinciliğe ulaştı.

        Müsabakaların sonunda düzenlenen törende, dereceye girenlere ödülleri verildi.

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