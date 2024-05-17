Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası sona erdi

Karışık çiftlerde de Hindistan'dan Akash Pal ve Poymantee Baisya birinciliğe ulaştı.

Çift erkeklerde Fransa'dan Florian Bourrassaud ve Esteban Dorr, çift kadınlarda ise Japonya'dan Honoka Hashimoto ve Hitomi Sato ilk sırada yer aldı.

Bireysel kategoride erkeklerde Japonya'dan Yuta Tanaka, kadınlarda ise aynı ülkeden Satsuki Odo birinciliği elde etti.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğinde, 24 ülkeden 106 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, birinci olabilmek için mücadele etti.

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