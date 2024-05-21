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        Nevşehir'de 3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki Elif, 3 gün sonra yaşamını yitirdi

        NEVŞEHİR'de, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki Elif Gümüş, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 19:36 Güncelleme: 21.05.2024 - 19:40
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        Nevşehir'de 3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki Elif, 3 gün sonra yaşamını yitirdi
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        NEVŞEHİR'de, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki Elif Gümüş, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 19 Mayıs'ta öğle saatlerinde 2000 Evler Mahallesi 61'inci sokaktaki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Elif Gümüş, balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gümüş, sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne, ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan talihsiz çocuk, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Elif Gümüş'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Niğde'ye gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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