Nevşehir KAÇEM'deki kadın kursiyerler kitap okuma etkinliğinde buluştu
Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezindeki (KAÇEM) kursiyerlere yönelik kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki KAÇEM'de çeşitli kurslara katılan kadınlar için kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, kursiyerler kendilerine hediye edilen çeşitli yazarlara ait kitapları okudu.
Görüşleri alınan katılımcılar, kitap okuma alışkanlığının aile ve toplumda yaygınlaşması için gayret edeceklerini ve bu konuda gönüllü çalışacaklarını belirtti.
