Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir KAÇEM'deki kadın kursiyerler kitap okuma etkinliğinde buluştu

        Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezindeki (KAÇEM) kursiyerlere yönelik kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 10:50 Güncelleme: 23.11.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir KAÇEM'deki kadın kursiyerler kitap okuma etkinliğinde buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezindeki (KAÇEM) kursiyerlere yönelik kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki KAÇEM'de çeşitli kurslara katılan kadınlar için kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

        Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, kursiyerler kendilerine hediye edilen çeşitli yazarlara ait kitapları okudu.

        Görüşleri alınan katılımcılar, kitap okuma alışkanlığının aile ve toplumda yaygınlaşması için gayret edeceklerini ve bu konuda gönüllü çalışacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek" iddiası
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek" iddiası
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        İki ilde gıda zehirlenmesi şüphesi
        İki ilde gıda zehirlenmesi şüphesi
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da balonlar bu kez öğretmenler için havalandı
        Kapadokya'da balonlar bu kez öğretmenler için havalandı
        Nevşehir'de öğretmenlere yönelik sıcak hava balon turu düzenlendi
        Nevşehir'de öğretmenlere yönelik sıcak hava balon turu düzenlendi
        Sıcak Hava Balonları öğretmenler ile havalandı
        Sıcak Hava Balonları öğretmenler ile havalandı
        Önce kaza yaptı, sonra kayıplara karıştı
        Önce kaza yaptı, sonra kayıplara karıştı
        TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: "Ülkemizde ilk defa Suriye İran ve Irak...
        TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: "Ülkemizde ilk defa Suriye İran ve Irak...
        Nevşehir'de AK Parti'li gençlerden "81 Hayal, Bir Türkiye" etkinliği
        Nevşehir'de AK Parti'li gençlerden "81 Hayal, Bir Türkiye" etkinliği