        "Yamaçların Atlısı" Kapadokya'yı at sırtında keşfediyor

        BEHÇET ALKAN - Güzel atlar diyarı Kapadokya'da turistler için at turu düzenleyen 32 yaşındaki Sarp Kutsi Poyraz, turlardan arta kalan zamanlarında bölgenin bilinmeyen yerlerini at sırtında keşfediyor.

        Giriş: 28.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Yörede 7 yaşından beri atlara duyduğu sevdasıyla "Yamaçların Atlısı" olarak tanınan Poyraz, yaklaşık 25 yıldır peribacalarıyla kaplı yamaçlara atıyla keşfe çıkıyor.

        Poyraz, Nevşehir'in Göreme beldesindeki çiftlikte her sabah atların bakımını yaparak güne başlıyor.

        Yem ve suyunu verip tımar ettiği atların arasında en sevdiği "Melek"i kendisi için hazırlayan Poyraz, rotasını kalabalıktan uzak, çoğu kişinin adım bile atmadığı patikalara çeviriyor.

        Sık sık araç ulaşımının olmadığı doruk noktalara çıkan Poyraz, vadilerde süzülen balonların oluşturduğu eşsiz manzarayı tepelerden izliyor.

        Sarp Kutsi Poyraz, AA muhabirine, ziyaretçiler için turistik bir deneyim olan Kapadokya manzarasının kendisi için günlük hayatın bir parçası olduğunu söyledi.

        Yaz kış demeden her sabah gün doğumunda çiftliğe geldiğini ve "dostlarım" diye tanımladığı atlarla ilgilendiğini anlatan Poyraz, "Çocukluğumda komşumuzun atları vardı. İlk başta onlara dokunmak, daha sonra da binmek istedim. Komşumuz bana eğitim verdi. O eğitimden sonra kendi başıma öğrenmeye başladım. Daha sonrasında da tabii ki de daha profesyonel eğitimler alarak bu hale geldik. 'Yamaçların atlısı' ünvanını elden bırakmamak için at nalı basılmadık yer bırakmıyorum." diye konuştu.

        - "Kendimi 60 yaşında da at sırtında görüyorum"

        Poyraz, at sırtında yolculuğun Kapadokya'nın bilinmeyen güzelliklerini keşfetmenin en etkili yollarından biri olduğunu belirterek, vadi içleri, yamaçlar ve tepelerde doğayla baş başa kalmaktan keyif aldığını dile getirdi.

        Kapadokya'nın biniciliğe en elverişli coğrafyalardan biri olduğunu vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti:

        "Kapadokya eşsiz bir güzelliğe sahip ve dünya çapında misafirlerimiz geliyor. Onlara düzenlediğimiz turun dışında Kapadokya'nın derinliklerine inerek bölgeyi at sırtında keşfediyorum. Atlarla dostluğum tarif edemeyeceğim bir bağ. Atlar dünyanın en hissiyatlı hayvanlarıdır. Binicilik iki canlının bir araya gelip de tek beden olduğu bir spordur. Ayrılsam bana gerçekten de büyük bir zulüm gelirdi. Çünkü atlarla ayrılmaz bir bağımız var. Sabahleyin uyanıyorum, gözümü açıyorum, onların yanındayım. Onlarla zaman geçiriyorum. Akşam yine eve döndüğümde bile aklımda atlar oluyor. Yaşım 32 ama kendimi 60 yaşında da at sırtında görüyorum. Kapadokya'nın güzelliklerinin keşfini o yaşımda da devam ettireceğim."

        Kapadokya'yı at sırtında en iyi gün doğumunda keşfettiğini anlatan Poyraz, "Kapadokya'nın tarihi ve doğal yapısını, sessizliğini gün doğumunda daha rahat hissedebiliyor, görebiliyorsunuz. Aktepe dediğimiz mevki var, oraya çıkıyorum. Daha çok tepe ve uç noktalara, kimsenin ayak basmadığı yerlere çıkıp balonları tepe noktalardan izliyorum." dedi.

        Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin atlı turlara ilgi gösterdiğine dikkati çeken Poyraz, tur etkinliğini severek gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Poyraz, daha önce keşfettiği alanları ve doğup büyüdüğü bölgeyi tanıtarak, gönüllü rehberlik yaptığını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

