Nevşehir'de bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

Nevşehir'de bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi'nde eşi Dilek Ö. ile kaldırımda yürüyen Emre Ö, iddiaya göre eşine laf atan A.A. ile tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, Emre Ö'yü bıçakla yaraladı.



Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Ö'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kavga anı yer alıyor.

