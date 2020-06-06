Nevşehir’de içme suyu boruları şok etti Arı: “Bu şehrin bu borulardan su içmesine razı gelemezdik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de içme suyu boruları şok etti Arı: “Bu şehrin bu borulardan su içmesine razı gelemezdik”

İHA

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen altyapı çalışmalarından dolayı zaman zaman su kesintilerinin yaşanabildiğini belirterek, şehrin içme suyu problemini tamamen ortadan kaldırmak için buna mecbur olduklarını söyledi. Arı, "Nevşehir tarihinin en büyük altyapı hamlesini gerçekleştiriyoruz. Bu zor, zahmetli ve aynı zamanda cesaret gerektiren işi tüm eleştirilere göğüs gererek tamamlayacağız. Bu şehrin insanlarına bu borulardan su içiremem" dedi.

Nevşehir’de içme suyu boruları şok etti Arı: “Bu şehrin bu borulardan su içmesine razı gelemezdik”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen altyapı çalışmalarından dolayı zaman zaman su kesintilerinin yaşanabildiğini belirterek, şehrin içme suyu problemini tamamen ortadan kaldırmak için buna mecbur olduklarını söyledi. Arı, “Nevşehir tarihinin en büyük altyapı hamlesini gerçekleştiriyoruz. Bu zor, zahmetli ve aynı zamanda cesaret gerektiren işi tüm eleştirilere göğüs gererek tamamlayacağız. Bu şehrin insanlarına bu borulardan su içiremem" dedi.
Belediye Başkanı Rasim Arı, göreve gelmeden önce Nevşehirlilere kentin içme suyu ve altyapı problemini çözeceğine dair söz verdiğini ve bu sözünü yerine getirmek için büyük bir gayretle çalıştığını söyledi. Belediye Başkanı seçilir seçilmez 1. büyük altyapı hamlesini başlatarak Lale Caddesi, Belediye Caddesi, Meteris Meydanı, Mustafa Parmaksız Caddesi ve Saatçi Hoca Caddesi gibi ana arterlerinde mevcut altyapıyı tamamen yenilediklerini kaydeden Arı, buralarda bulunan 3040 yıllık eski asbestli boruların yerine daha sağlık içme suyu borularının döşendiğini ifade etti. Bu bölgelerde aynı zamanda ilk kez yağmur suyu hattı oluşturarak şehrin önemli bir ihtiyacının giderildiğini ve sonrasında sıcak asfalt serimi ile birlikte de konforlu bir ulaşımın sağlandığını söyleyen Arı, “Altyapı çalışmalarını yapmak zorundaydık. Şehrimizin bir çok bölgesinde 3040 yıllık içme suyu boruları kullanılıyordu ve bu durumu görmezden gelemezdik. İçme suyu hatları delik deşik, kanalizasyon hatları yetersiz, yağmur suyu şebekesi olmayan şehirde altyapıyı yapmak zorundaydık. Biz bu durumu bile bile görmezden gelseydik, millete, kendimize, en önemlisi Hakka hesap veremezdik. Biz kendi ikbalimizi değil, şehrin geleceğini düşündük.” diye konuştu.

“Şehri şantiyeye çevirdik”
Bu yıl başlattıkları 2. büyük altyapı hamlesi çerçevesinde geçtiğimiz aylarda Nevşehir Belediyesi tarihinin en büyük ihalesini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Arı, geçtiğimiz aylarda kenttin birçok farklı noktasında başlayan altyapı çalışmaları ile de şehri adeta bir şantiyeye çevirdiklerini söyledi. Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde hızla asfalt serimi ve üst yapı çalışmalarına başladıklarını belirten Arı, halen bazı bölgelerde altyapı çalışmalarının sürdüğünü ve bundan dolayı da zaman zaman su kesintilerinin yaşanabildiğini anlattı. Arı, “Altyapıya girmek zor, meşakkatli, zor ve sabır isteyen bir iş. Beraberinde o altyapı çalışmasına giren belediye başkanı için büyük bir cesaret isteyen iş. Ancak biz hakka ve halka hesap vereceğimiz bilinciyle büyük bir altyapı hamlesi başlattık. Çünkü ben altyapıyı yapmadan üstyapıya başlarsam, parke taşların üzerine asfalt atarsam bunun hesabını bana halkım sorar. Halk sormazsa bile ahirette rabbim sorar. “Neden sana verilen emaneti ve emanet edilen şehrin hazinesini doğru kullanmadın” diye mutlak bana hesap soracak. O yüzden şehrin her bir noktasında altyapı çalışması yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Nevşehirli vatandaşların daha sağlıklı içme suyuna kavuşmaları ve gelecek yıllarda içme suyu ve altyapı problemi yaşamaması için belediye ekiplerinin birçok bölgede sabahlara kadar yoğun bir mesai gerçekleştirerek çalıştığını vurgulayan Arı, “Şu anda Nevşehir Kalesi yanındaki bağlantı yolumuzda bulunan ve 350 Evler, Esentepe ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerimize içme suyu temin eden boruları değiştiriyoruz. Yaklaşık 1,7 km uzunluğunda bir hat burası. Burada ve şehrin farklı noktalarında altyapı çalışmaları sırasında çıkan eski boruları görüyorsunuz. İşte bu borulardan halkımız su içmesin diye bu çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok, Başkan Arı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok, Başkan Arı’yı ...
Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi: “Önceliğimiz üstyapının tamamlanması”
YEREL HABERLER Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi: “Önceliğimiz ...
AK Parti Gençlik Kolları, göletlere bin adet sazan balığı bıraktı
YEREL HABERLER AK Parti Gençlik Kolları, göletlere bin adet sazan ...
Kasten yaralama suçundan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kasten yaralama suçundan 1 kişi tutuklandı
Nevşehir Belediye Başkanı Arı, vatandaşlara şerbet ikram etti
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Başkanı Arı, vatandaşlara şerbet ...
FETÖ'nün 'Konya Bölge İmamı' Nevşehir'de yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün 'Konya Bölge İmamı' Nevşehir'de yakalandı
FETÖ’nün firari sözde “Konya Bölge Sorumlusu” Nevşehir’de yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ’nün firari sözde “Konya Bölge Sorumlusu” ...
Belediye Başkanı Arı: “Nevşehir’de izmarit atan kişiye ibretlik ceza yazılacak” Arı, “Lütfen, rica ediyorum izmaritleri yere atmayın” Nevşehir Belediyesi kentin çeşitli noktalarına izmarit kutusu yerleştirdi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Arı: “Nevşehir’de izmarit atan ...
Gülşehir Belediye Başkan Çiftci Sadabad Parkında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Gülşehir Belediye Başkan Çiftci Sadabad Parkında ...
Kapalı pazaryeri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kapalı pazaryeri dezenfekte edildi
Balonlar, pilot adayları için havalandı
YEREL HABERLER Balonlar, pilot adayları için havalandı
Kapadokya’da gökyüzü balonlarla renklendi Kapadokya’da eğitim uçuşu yapan balonlar görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Kapadokya’da gökyüzü balonlarla ...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Alev Alatlı ile Kapadokya Üniversitesi’nin canlı yayın konuğu oldu
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Alev Alatlı ile Kapadokya ...
Evine misafir olarak gelen çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Evine misafir olarak gelen çocuğu taciz eden şahıs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X