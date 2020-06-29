Nevşehir’de Mayıs ayı itibarıyla 123 bin 580 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı itibarıyla Nevşehir’de 123 bin 580 trafiğe kayıtlı araç bulunduğu açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayıları açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Nevşehir’de 123 bin 580 trafiğe kayıtlı araç bulunduğu açıklanırken, Kırıkkale’de 68 bin 588, Aksaray’da 127 bin 707, Niğde’de 108 bin 642 ve Kırşehir’de 68 bin 942 trafiğe kayıtlı araç bulunduğu açıklandı.

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