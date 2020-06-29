Köpeklerin saldırdığı yaşlı adama 52 dikiş atıldı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yaşlı adama köpeklerin saldırması sonrasında 52 dikiş atıldı.
Alınan bilgilere göre, Ürgüp ilçesi Kayseri caddesinde yürüyüş yapan Mehmet İ.’ye bir market önünde çok sayıda köpek saldırdı. Köpeklerin saldırısında çevreden geçen vatandaşlar tarafından kurtarılan yaşlı adam Ürgüp Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken yaşlı adama 52 dikiş atıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.