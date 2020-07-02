'Anneannem ve ben'

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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi çatıda yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil 2000 Evler Mahallesinde park halinde bulundu. Çevrede yapılan araştırmalar sonrasında araç sürücüsü polis ekiplerini görmesiyle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonrasında bir apartmanın çatısına çıktığı tespit edilen E.D. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. E.D.’nin yapılan GBT kontrolünde uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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