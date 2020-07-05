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Kapadokya’da günbatımına karşı nikah kıyıldı Kapadokya’da günbatımında 2020 yılının ilk nikahı kıyıldı

İHA

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dünyanın en güzel gün batımının izlendiği bölge olan Kızılçukur vadisinde korona virüs ile mücadele sonrasında ilk nikah kıyıldı.

Kapadokya’da günbatımına karşı nikah kıyıldı Kapadokya’da günbatımında 2020 yılının ilk nikahı kıyıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dünyanın en güzel gün batımının izlendiği bölge olan Kızılçukur vadisinde korona virüs ile mücadele sonrasında ilk nikah kıyıldı.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında bulunan Kızılçukur vadisinde 2020 yılının ilk nikahı kıyıldı. Dünyanın en güzel gün batımının izlendiği yer olan Kızılçukur vadisinde az sayıda davetlinin katıldığı tören ile Arzu ve Şevket Altınöz çifti Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş’in kıydığı nikah ile dünya evine girdi.
Çocukluklarının geçtiği Kızılçukur vadisinde dünya evine giren Arzu ve Şevket Altınöz çiftinin mutluluğu görülmeye değerdi. Nikah töreni sonrasında açıklamada bulunan damat Şevket Altınöz, “Burada dünya evine girdiğimiz için çok mutluyuz. Burası çocukluğumun geçtiği yer. Uzun süredir burada nikah yapmak hayalimdi. Süreç de bunu getirdi. Burada nikah yaptığımız için çok mutluyum” dedi. Gelin Arzu Altınöz de, "Biz buralarda büyüdük. Böyle anlamlı bir yer olsun istedik bu özel günümüzün. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.
Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş ise açıklamasında Kızılçukur vadisinde 2020 yılının ilk nikahını kıydıklarını söyledi. Ateş, “Kasabamız turistik bir bölgede yer alması münasebetiyle yeni evlenen çiftler için doğal bir nikah salonu vazifesi görmektedir. Biz de 2020 yılının ilk nikahını Kızılçukur vadisinde kıymış oluyoruz. Gelin ve damadımıza hayırlı olsun. Herkesi sosyal mesafe kurallarına uymaya yeniden davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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