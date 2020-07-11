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Otelin havuzunda boğulan Suriyeli Yahya'nın babası: Başka çocuklar ölmesin

DHA

Otelin havuzunda boğulan Suriyeli Yahya'nın babası: Başka çocuklar ölmesin


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde otelin havuzuna kaçak giren iki oğlundan birisi ölen, birisi ise hastanede yaşam savaşı veren Suriyeli Fawaz Ahmed, "Otel yöneticilerinden şikayetçiyim. Bugün benim çocuğum öldü, başka çocuklar ölmesin" dedi.
Suriyeli Yahya (7) ve Muhammed Ahmed (10) kardeşler, dün akşam saatlerinde ilçede faaliyet gösteren ve kapalı olduğu ileri sürülen otelin bahçe duvarlarından içeriye atlayıp, serinlemek için havuza girdi. Yüzme bilmeyen kardeşlerin havuzda çırpındığını göre otel görevlisi, suya atladı. Görevli, iki kardeşi kurtardı. Çok miktarda su yutan ve solunum güçlüğü çeken kardeşler, çağırılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Yahya, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti, ağabeyinin ise tedavisi sürüyor.
BABA: ŞİKAYETÇİYİM
Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatırken, baba Fawaz Ahmed, otel yetkililerinden şikayetçi olacağını söyledi. Fawaz Ahmed, 4 çocuğu olduğunu, 3 yıldır Nevşehir'de yaşadıklarını anlatarak, "İşten geldiğimde çocukların evde olmadığını gördüm. 12 yaşındaki oğlum Mahmut, Muhammed ve Yahya'nın otelin havuzuna girdiğini söyledi. Otele gittiğimde çocuklarımın havuz kenarında yattığını gördüm. Muhammed, kardeşini kurtarmak istemiş; ama başarılı olamamış. Otel duvarları yüksek olmadığı için çocuk havuz girmiş ve hayatını kaybetti. Otel yöneticilerinden şikayetçiyim. Bugün benim çocuğum öldü, başka çocuklar ölmesin. Otelde güvenlik yok, otel görevlileri yok. Otel çalışmıyor; ancak havuzu neden dolu anlamıyorum. Oğlum Yahya'yı doğduğu topraklar olan Halep'te defnetmek istiyorum" dedi.
Otelin yöneticisi Oktay A. ise soruşturmanın sürdüğünü, açıklama yapmayacaklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-07-11 16:23:10

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