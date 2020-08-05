Akşener'den Bahçeli'nin 'evine dön' çağrısına yanıt (2)

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇÖMLEK YAPIMINA EŞLİK ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlar için geldiği Nevşehir'de Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerini ziyaretinin ardından Avanos ilçesine geldi. Burada esnafı gezen Akşener, Cumhuriyet Meydanında çömlek yapan Özlem Akkuş'a eşlik etti. Eli çamur olan Akşener, Avanos testisinden dökülen suyla ellerini yıkadı. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından Avanos'tan ayrılarak, Ürgüp ilçesine geçti. Metin YILDIRIM/KAYSERİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir / Avanos Metin YILDIRIM

2020-08-05 19:30:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.