Akşener'den Bahçeli'nin 'evine dön' çağrısına yanıt (2)

ÇÖMLEK YAPIMINA EŞLİK ETTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlar için geldiği Nevşehir'de Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerini ziyaretinin ardından Avanos ilçesine geldi. Burada esnafı gezen Akşener, Cumhuriyet Meydanında çömlek yapan Özlem Akkuş'a eşlik etti. Eli çamur olan Akşener, Avanos testisinden dökülen suyla ellerini yıkadı. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından Avanos'tan ayrılarak, Ürgüp ilçesine geçti. Metin YILDIRIM/KAYSERİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir / Avanos Metin YILDIRIM
2020-08-05 19:30:39
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