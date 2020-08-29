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Böyle eğlenceli bağ bozumu görülmedi Nevşehir’de bağ bozumu başladı Nevşehir’de çiftçiler kuru üzüm hazırlığına başladı

İHA

Nevşehir'de üzümlerin olmasıyla birlikte bağ bozumu yapan üreticiler kuru üzüm hazırlığına başladı.

Böyle eğlenceli bağ bozumu görülmedi Nevşehir’de bağ bozumu başladı Nevşehir’de çiftçiler kuru üzüm hazırlığına başladı

Nevşehir’de üzümlerin olmasıyla birlikte bağ bozumu yapan üreticiler kuru üzüm hazırlığına başladı.
Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde bağ bozumu yapan üreticilerin bağ bozumunu ellerindeki kovalarla türkü söyleyerek gerçekleştirmesi dikkatlerden kaçmadı. Gümüşkent köyünde sabahın erken saatlerinde bağlarda buluşan köylüler imece usulü bağ bozumunu gerçekleştirirken burada kesilen üzümler kuru üzüm olması için toprağa seriliyor. Serilen üzümler yaklaşık 20 gün sonra ise toplanarak sofralara yemeklik kuru üzüm olarak sunulacak. Gümüşkent’te bağ bozumu yapan Recep Güleç yaptığı açıklamada köyde imece usulü bağ bozumu gerçekleştirdiklerini ifade ederken "bağlarımıza baktığımız için hakkımızı alıyoruz" dedi. Güleç konuşmasında, “Gümüşkent’imiz de bağ bozumu başladı. Kuru üzüm olarak biz siyah üzümleri değerlendiririz. İyi de oluyor. Bakarsan bağımız temiz olursa hakkımızı alıyoruz. Bugün bir tonun üzerinde üzüm sereceğiz. Civar köylerde imece usulü sona erdi diye çok şikayet ederler. Ama bizim yöremizde imece usulü halen devam ediyor. Burada eş, dost, akraba toplanırız. Bugün benim bağ, başka gün bir başkasının bağ, diğer gün bir başkasının bağını hep birlikte sırasıyla elimizden geleni yaparız” dedi.
Bağ bozumu yapan Burhan Güleç de açıklamasında eskisi gibi bağlara bakılmadığı için bugünlerde kuru üzümün oldukça değer kazandığını ifade etti. Güleç, “Bugün bağ bozumu gerçekleşiyor. Gümüşkent’te biz bu aylarda üzümü keser ve kuru üzüm olması için sereriz. Hoşaflık ve sofralık üzüm olarak hazırlarız. Kuru üzüm çok değerli. Eskiden bağlara bakıyorlardı. Şimdi artık bağlara bakmıyorlar. O yüzden kuru üzüm değerlendi. Üzüm üretimi azaldı, yiyici daha arttı. Millet kuru üzüm istiyor” diye konuştu.
Gümüşkent’te bağ bozumuna katlan Ertuğrul Tunç ise bu sene üzümlerin oldukça verimli olduğunu söyledi. Tunç, “Bağ bozumu başladı. Bu sene üzümlerimiz güzel. Daha doğrusu bakarsan üzüm iyi oluyor. Artık pekmezimiz, siyah üzümü kuru üzüm olarak değerlendiriyoruz. Allah bereket versin” şeklinde konuştu.

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