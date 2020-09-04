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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de ‘Kovid-19 Tedbirleri’ denetimi yapıldı

İHA

Nevşehir’de ‘Kovid-19 Tedbirleri’ denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir’de de Vali İnci Sezer Becel başkanlığında koronavirüs denetimi yapıldı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in başkanlık ettiği denetimlere, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı eşlik etti. Belediye Caddesi ve Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehir merkezindeki cadde ve sokakları gezerek Kovid19 denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında esnafı ziyaret eden Vali Becel ve beraberindekiler, esnaf ve vatandaşlarla hem sohbet etti, hem de uyulması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı denetim gerçekleştirdiklerini kaydeden Vali Becel, insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde çok yönlü denetim gerçekleştirdiklerini belirtti. Tedbirlere uymanın önemini anlatan Vali Becel, “Eğer hızlı bir şekilde bu durumdan kurtulmak istiyorsak hepimizin bilim kurulunun önerdiği tedbirler çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Hayatın içinde olacağız ama tedbirli bir hayat bizi bekliyor. Eğer bu tedbirleri uygulamazsak süreç daha da uzun olabilir” dedi.
Düğünlere bugünden itibaren kısıtlama geldiğini de ifade eden Vali Becel, sözlerine şu şekilde devam etti; "Düğünler artık bir saat ve nikah şeklinde olacak. Sünnet nişan gibi etkinliklere müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili sıkı denetimler gerçekleştireceğiz. Hiç kimseye ağır cezalar yazmak istemiyoruz. Vatandaşlarımızın ekonomik olarak da pandemiden etkilendiğini biliyoruz, hiç kimseyi para cezalarıyla korkutmak ya da yıldırmak arzusunda değiliz. Ama uyarmak istiyoruz. Attığımız her adımın sadece bizi bağlamadığını, karşımızdaki birden fazla insanın hayatını tehlikeye düşürdüğünü, bireysel olarak olaya bakmamamız gerektiğini, bunun içinde başka insanların hakkının olduğunu da hesaba katarak hareket etmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan maksimum destek bekliyoruz.”
Denetimlerde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanları tarafından termal drone ile ateş ölçümü de yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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