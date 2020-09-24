Nevşehir’de 14 kişi KYK yurtlarında karantina altına alındı

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Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında karantina kurallarına uymayan 12 kişi daha KYK yurtlarına yerleştirildi.

Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında karantina kurallarına uymayarak dışarı çıktığı tespit edilen 12 kişi daha polis ve sağlık ekiplerince Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirildi. Yurda yerleştirilen 12 kişinin yurt masraflarını kendileri ödeyeceği bildirilirken korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir’de yurda yerleştirilen kişilerin sayısı 14’e yükseldi.

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