Nevşehir’de oto hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı

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Nevşehir’de park haline aracı çalarak boş bir araziye bırakan hırsızlık şüphelisi bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bekdik Mahallesinde park halinde bir aracın çalınarak Sümer Mahallesinde boş bir arazide plakasız bir şekilde bulunması sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonrasında hırzsızlık şüphelisi M.M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.M.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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