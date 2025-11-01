Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

        Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

        Nevşehir'in turistik beldesi Ürgün ilçesine bağlı Ayvalı köyünde jandarmanın eş zamanlı operasyonunda uyuşturucu, silah ve tarihi eser niteliğinde materyaller ele geçirildi; 10 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 18:58 Güncelleme: 01.11.2025 - 18:58
        Ürgüp'te uyuşturucu operasyonu
        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda A.K., İ.K., Ö.A., H.A., İ.A., M.B., G.A. N.A., Ş.K. ve C.A. yakalandı. Yapılan aramalarda 292.6 gram kubar esrar, hassas terazi, 7.24 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu içme aparatı, 3 tabanca, 1 tabanca gövdesi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 66 fişek, 3 şarjör, 400 gram barut, 5 bıçak, 4 tabanca kabzası, 6 sikke ve tarihi eser niteliğinde 1 yüzük ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

        #Ürgüp
        #haberler
        #Son dakika haberler
