Galatasaray-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Galatasaray-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev buluşmada Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sarı-kırmızılılar kazanarak zirvede farkı açmak, bordo-mavililer ise güçlü rakibinin yenilmezliğine son vererek aradaki puan farkını 2'ye düşürmek istiyor.
STAT: RAMS PARK
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Jabol-Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi.
İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.
141. RANDEVU
Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 140 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 65 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu mücadelelerde Aslan 192, Karadeniz ekibi ise 156 kez rakip fileleri havalandırdı.
LİGDE 105. MAÇ
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 104 karşılaşmada Galatasaray 47 kez 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 32 defa sahadan galip ayrıldı. 25 maçta ise kazanan çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 142, bordo-mavililer ise 119 gol attı.
Galatasaray ile Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 1 kez rakip olurken, sarı-kırmızılılar 3 maçı da kazandı.