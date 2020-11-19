New York borsası düşüşle kapandı

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Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,16 düşüşle 29.438,42 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,16 kayıpla 3.567,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 azalışla 11.801,60 puana indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelere rağmen, vaka sayılarındaki artış ve sıkı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesiyle endeksler kapanışta negatif bir seyir izledi.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 12 milyona yaklaşırken, vaka sayılarındaki hızlı artış tedbirlerin yeniden sıkılaştırılmasını ve ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri beraberinde getirdi.

Ülkede vaka sayısındaki hızlı artışla bazı eyaletlerde tedbirler yeniden uygulamaya konulurken, New York kentinde okulların salgınının tekrar büyümesi nedeniyle yeniden kapanacağı duyuruldu.

Aşı çalışmalarında ise olumlu haberler gelmeye devam etti. Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, aşının risk altındaki gruplara acil tatbiki için birkaç gün içinde FDA'ya başvurulacağı ve dünya genelindeki diğer ilgili kurumlarla da veri paylaşımı yapılacağı aktarıldı.