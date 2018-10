New York City FC - Philadelphia Union maçı öncesi rakamlar

New York City FC ve Philadelphia Union, 28 Ekim 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:30. Maç öncesi New York City FC 53 puanla 8. sırada, Philadelphia Union 50 puanla 10. sırada bulunuyor. New York City FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Philadelphia Union, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 548. İddaa'da New York City FC kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Philadelphia Union kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

New York City FC son haftadaki Columbus Crew müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Philadelphia Union ise Orlando City maçında 6-1 kazandı.

New York City FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. New York City FC, kendi sahasında 33 gol attı, 9 gol yedi.

Philadelphia Union ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Philadelphia Union, 19 gol atarken 27 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ