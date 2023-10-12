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        Haberler Gündem Antalya'da pastırma yazı başladı! Ekim'de hava 31 dereceyi geçti, sahile akın oldu!

        Ekim ortalaması 31 dereceyi geçti! O kentte 'pastırma yazı' sıcakları!

        Hava sıcaklığının ekim ayı ortalamasının üzerinde 31 derece ölçüldüğü Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler denize girip, sahilde yoğunluk oluşturdu. Sonbaharda hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan 'pastırma yazı' sıcakları yaşanan kentte, hafta sonu yağış bekleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 13:14 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:26
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        Ekim ortalaması 31 dereceyi geçti! O kentte 'pastırma yazı' sıcakları!
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        Hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da, ekim ayından kasım ayının ortasına güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan 'pastırma yazı' yaşanıyor.

        MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        DHA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 1930-2022 yılları arası ekim ayı sıcaklık ortalamasının 20.6 derece olduğu kentte, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığı fırsat bilenler, sahilde güneşlendi.

        YAZDAN KALMA GÜNLERİN KEYFİ

        Güneşli havayı fırsat bilenler denize girip yazdan kalma günlerin keyfini yaşadı. Bazıları plajda yürüyüş yapıp, sahilde vakit geçirdi.

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        YARIN DA SICAKLIK SÜRECEK

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre kentte pastırma yazı sıcakları yarın da sürecek. Hafta sonu gök gürültülü sağanak beklenen kentte, cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 27 dereceye, pazar günü 24 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

        Pazartesi en yüksek sıcaklığın 25 derece olması ve günün az bulutlu geçmesi bekleniyor.

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