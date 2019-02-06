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'New York in New York'a gala

Sinan Çetin'in 1993 yapımı 'Berlin in Berlin' adlı filminden oğlu Rafael Cemo Çetin tarafından uyarlanan 'New York in New York'un galası yapıldı

Giriş: 06.02.2019 - 10:44 | Güncelleme:  

Hülya Avşar ile Cem Özer'in başrollerini paylaştığı 'Berlin in Berlin', Sinan Çetin'in New York'ta yönetmenlik öğrenimi gören oğlu Rafael Cemo Çetin tarafından 'New York in New York' adıyla günümüze uyarlandı. Muammer Koçak ve Serdar Gözelekli'nin yönettiği filmde başrolleri filmin yapımcısı olan Rafael Cemo Çetin, Mine Kılıç, Ahmet Yıldırım ve Ayla Algan paylaştı.

'New York in New York'un galasına Bennu Gerede, Oya Başar, Yusuf Güney, annesi Rebekka Haas ve kardeşi Rüzgar Çetin katıldı. Sinan Çetin, rahatsızlığı nedeniyle galaya katılamazken telefonla aradığı oğlu Rafael Cemo Çetin'e kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.

Rafael Cemo Çetin - Rebekka Haas - Rüzgar Çetin

Ayla Algan, "Ben 80 yıldır konuşuyorum, artık gençler konuşsun" derken Rafael Cemo Çetin, "Seyirci inşallah beğenir. Bu film için çok emek verdik. New York ve İstanbul arasında geçen bir film oldu" dedi. Mine Kılıç, duygularını "90'lı yılların kült filmlerinden bir projenin devam kadrosunda olmak ayrı bir gurur oldu. Hülya Avşar ile oyunculuğumu kıyaslamak çok yanlış olur. Henüz iyi ya da kötü bir tepki almadım" sözleriyle dile getirirken Ahmet Yıldırım, film hakkında görüşlerini "Bu filmin 26 sene önceki 'Berlin in Berlin'i yaşatmak için çekildiğini bu filmi yaptıklarını vurgulamak isterim. Yaşanmış hikâyeler de oynamak bana daha yakın geliyor. Yaşamadığımız şeyleri yaşayan insanları anlamaya çalışıyorum" sözleriyle dile getirdi.

Mine Kılıç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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