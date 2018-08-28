Newport County - Oxford United maçı ne zaman?

Newport County ve Oxford United, 28 Ağustos 2018 Salı günü İngiltere Lig Kupası 2.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Newport County son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Oxford United, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 533 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Newport County kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Oxford United sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Newport County önceki hafta AFC Wimbledon mücadelesinde 1-0 yenildi.

Oxford United, Wycombe Wanderers karşılaşmaında 3-0 kazandı.

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