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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Neymar'dan tarihi gol! Pele'yi yakaladı

Brezilyalı yıldız Neymar, FIFA Dünya Kupası 2022 çeyrek finalinde Hırvatistan ile oynadıkları maçta attığı golle tarihe geçti. 30 yaşındaki futbolcu Pele'ye ait olan rekoru egale etti. İşte detaylar

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  • Neymar'dan tarihi gol - Pele'ye ait olan rekoru egale etti | Dünya Kupası haberleri -

    Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek final müsabakaları oynanırken, Brezilya, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. 
  • Neymar'dan tarihi gol - Pele'ye ait olan rekoru egale etti | Dünya Kupası haberleri -

    İlk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı. Uzatmalara giden karşılaşmada ilk uzatma devresinde Brezilya, Neymar ile golü buldu. Uzatmaların ikinci yarısında 107. dakikada Hırvatistan da, Petkovic ile golü bularak durumu 1-1’e getirdi. 
  • Neymar'dan tarihi gol - Pele'ye ait olan rekoru egale etti | Dünya Kupası haberleri -

    Uzatmalarda eşitlik bozulmazken, müsabaka penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında ise Sambacılarda Rodrygo, Brezilya’nın ilk penaltı atışında kaleci Livakovic’i geçemedi. Marquinhos da attığı penaltı vuruşunda top direkten dönünce Hırvatistan 4-2 kazanarak yarı final biletini almış oldu.
  • Neymar'dan tarihi gol - Pele'ye ait olan rekoru egale etti | Dünya Kupası haberleri -

    NEYMAR'DAN TARİHİ GOL

    Maçın 105+1. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden Brezilyalı yıldız Neymar, milli takım formasıyla 77. golüne ulaştı. 
  • Neymar'dan tarihi gol - Pele'ye ait olan rekoru egale etti | Dünya Kupası haberleri -

    Neymar, kaydettiği bu gol ile Brezilya forması ile 77 golü bulunan Brezilya efsanesi Pele’nin rekorunu da egale etmiş oldu.
  • Neymar'dan tarihi gol - Pele'ye ait olan rekoru egale etti | Dünya Kupası haberleri -

    Milli takımdaki 77. golüne imza atan Neymar, Brezilya formasıyla 77 kez fileleri havalandıran efsane isim Pele'yi yakaladı.
  • Neymar'dan tarihi gol - Pele'ye ait olan rekoru egale etti | Dünya Kupası haberleri -

    Katar'da Brezilya'nın grupta oynadığı ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre ve Kamerun maçlarında forma giyememişti.
  • Neymar'dan tarihi gol - Pele'ye ait olan rekoru egale etti | Dünya Kupası haberleri -

    Neymar, son 16 turunda ise Güney Kore karşısında penaltıdan golünü atarak milli takımdaki gol sayısını 76'ya yükseltmişti.
  • Neymar'dan tarihi gol - Pele'ye ait olan rekoru egale etti | Dünya Kupası haberleri -
  • Neymar'dan tarihi gol - Pele'ye ait olan rekoru egale etti | Dünya Kupası haberleri -

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