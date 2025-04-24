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        Haberler Sağlık NHS: Kanseri tespit edebilen kan testini denemeye hazırız | Sağlık Haberleri

        NHS: Kanseri tespit edebilen kan testini denemeye hazırız

        NHS, kanseri önden tespit edebilen kan testini denemeye hazır olduklarını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 17:14 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:14
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        NHS: Kanseri tespit edebilen kan testini denemeye hazırız
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        İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), yapay zeka ile geliştirilen ve kanser türünü semptomlar ortaya çıkmadan önce tespit edebilen kan testini denemeye hazır olduklarını duyurdu.

        Yaklaşık 8 bin hasta üzerinde yürütülecek klinik deneyde, ‘miONCO-Dx’ adı verilen test kapsamında tümörlerden kana karışan küçük genetik materyal parçaları incelenecek. Bugüne kadar 20 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde testin, kanseri tespit etmede ve kanserin vücuttaki yerini belirlemede yüzde 99 doğruluk oranına ulaştığı bildirildi.

        Sadece 10 damla kanla yapılan test akciğer, mide, prostat, yemek borusu, karaciğer, mesane, yumurtalık, bağırsak, pankreas ve meme kanseri dahil olmak üzere 12 yaygın kanser türünün yanı sıra kemik ve yumuşak doku sarkomları ile belirli beyin tümörlerini de saptayabiliyor.

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