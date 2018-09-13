Nice - Rennes rakamlar

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Nice, 14 Eylül 2018 Cuma günü Rennes takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Nice 4 puanla 17. sırada, Rennes 7 puanla 6. sırada bulunuyor. Nice, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Rennes son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 101 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nice kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Rennes sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Nice son haftadaki Lyon müsabasında 3-2 yenildi.

Rennes, Montpellier karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Nice, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 5 gol yedi.

Rennes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Rennes, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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