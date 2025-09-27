Niğde'deki tarihi hamamda restorasyon başlatıldı

Niğde'de 1853'te inşa edilen ve Hristiyan Türklere ait olduğu değerlendirilen tarihi Fertek Hamamı'nda kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı. Fertek Mahallesi'nde bulunan ve 1990'lı yıllara kadar aktif kullanılan hamam, çeşitli nedenlerle atıl durumda kaldı.

Niğde Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hamamın yeniden ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan restorasyon çalışması kapsamında kubbe, göbek taşı, su kanalları ve soyunma odası bölümleri, özgün yapısına uygun yenilenecek. Hamamın, çalışmaların ardından halkın kullanımına açılarak kentin kültürel ve turistik değerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'nin tarihi bir kent olduğunu ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi. Kurulan medeniyetlerin kentte iz bıraktığını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Niğde'de toplam 510 tescilli yapımız var. Bunlardan 90'ı cami ve mescit, 42'si kilise veya şapel, 22'si türbe, 211'i konut, geri kalanlar ise çeşme, han, hamam gibi tarihi eserlerden oluşuyor. Ben de tarihi eserleri çok önemsiyorum çünkü geçmişle gelecek arasındaki en önemli köprülerdir. İl Özel İdaresi olarak da ilimizdeki tarihi yapıların korunması ve restorasyonu anlamında iyi projelerimiz var. Bu proje de onlardan biri. İlimizde toplam 8 tescilli hamamımız var. Burası son dönemlere kadar kullanılmış bir hamam. Biz de bu tarihi eseri korumak, vatandaşlarımızın kullanımına açmak istedik. Burayı yine hamam olarak açacağız. Ecdadın bu güzel yadigarını vatandaşlarımız güzel bir şekilde kullanmış olacaklar."