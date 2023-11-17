Niğde'de 34 kaçak avcıya 132 bin lira ceza uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Niğde Şube Müdürlüğünce 2023'te kaçak avcılık yapan 34 kişiye 132 bin lira idari para cezası uygulandı.

DKMP Niğde Şubesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ekipler, kaçak avcılığın önlenmesi, ava kapalı yerlerde avcılık yapılmaması için denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu yıl kaçak avcılık yapan 34 kişiye 132 bin 254 lira idari para cezası kesti, 11 av tüfeğine el koydu.

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