"Üreten Kadınlar Yarışması"nın başvuruları devam ediyor "Üreten Kadının Bankası" olarak kadın girişimcilere özel finansal ürünler sunan Halkbank'ın, bu yıl üçüncüsü düzenleyeceği "Üreten Kadınlar Yarışması"nın başvuruları devam ediyor.

"Üreten Kadının Bankası" olarak kadın girişimcilere özel finansal ürünler sunan Halkbank'ın, bu yıl üçüncüsü düzenleyeceği "Üreten Kadınlar Yarışması"nın başvuruları devam ediyor.

Halkbank Niğde Şubesince bankada düzenlenen programda, kredi imkanı sağlanan kadınlara yarışma hakkında bilgi verildi.

Halkbank Niğde Şubesi Müdürü Gökhan Yiğit, yaptığı açıklamada, banka olarak kadın girişimcileri ve kadın kooperatiflerini önemsediklerini söyledi.

Bugüne kadar şube olarak 550 girişimciye 120 milyon lira üzerinde kredi imkanı sağladıklarını belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Banka genelinde de 51 binden fazla girişimciye yaklaşık 31 milyar lira kredi finansmanı sağladık. Girişimci kadınlarımızın, kadın kooperatiflerimizin finansmana erişiminde kolaylıklar sağlamak, onları desteklemek, onları cesaretlendirmek ve onların projelerinin hayata geçmesini sağlamak için bir etkinlik düzenledik. 'Üreten Kadınlar Yarışması'nın üçüncüsünü düzenliyoruz. Başvuruları alıyoruz. Seneye de sonuçlandıracağız. Beş farklı kategoride ödül dağıtılacak. Girişimci kadınlarımızı yarışmaya katılmaya davet ediyorum."