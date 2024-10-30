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        Niğde'de sağlık çalışanlarına yenidoğan canlandırma eğitimi verildi

        Niğde'de sağlık çalışanlarına Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:20
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        Niğde'de sağlık çalışanlarına yenidoğan canlandırma eğitimi verildi
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        Niğde'de sağlık çalışanlarına Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında eğitim verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz'ın verdiği eğitimde başarılı olan katılımcılar, sertifika aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan, kendisinin de çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak daha önce bu eğitimi aldığını belirtti.

        Bu tür eğitimlerin çok önemli olduğuna işaret eden İnan, Niğde'de sertifikalı NRP eğitimi verebilen ekibinin olmasının önemine dikkati çekti.

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