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        İşitme engelli milli tekvandocu Didem'in hedefi olimpiyat şampiyonluğu

        AHMET DEMİRCAN - Türkiye şampiyonu ve olimpiyat ikincisi işitme engeli milli sporcu Didem Kirazcı, 2025 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda gözünü kürsünün zirvesine dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:08
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        İşitme engelli milli tekvandocu Didem'in hedefi olimpiyat şampiyonluğu
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        AHMET DEMİRCAN - Türkiye şampiyonu ve olimpiyat ikincisi işitme engeli milli sporcu Didem Kirazcı, 2025 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda gözünü kürsünün zirvesine dikti.

        Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'nda 2021 ve 2022'de altın madalya, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda ise gümüş madalya kazanan 28 yaşındaki Didem, bu yıl Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü altın madalyasını kazanarak olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

        Didem Kirazcı, 15-26 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için çalışmalarına devam ediyor.

        - Türkiye Şampiyonası'nda tek ayağını kullanarak birinci oldu

        Milli sporcu Didem Kirazcı, AA muhabirine, Türkiye Şampiyonası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Ciddi bir sakatlıkla mücadele ettiğini ifade eden Didem, şunları kaydetti:

        "Hem sakatlık hem de başarı için elimden geleni yaptım. Bu süreçte antrenmanlarıma devam etmeye çalıştım. Tabii müsabaka zamanı geldiğinde de Türkiye Şampiyonası'nda çok zor maçlarım beni bekliyordu. Maçlarda rakiplerim çok güçlüydü ve ben sadece tek ayağımı kullanabiliyordum. Sakat olan ayağımı kullanamıyordum. Tek ayağımı kullanarak elimden geleni yapmaya çalıştım. Hırsım ve mücadelemle şampiyon olmayı başardım. Şimdiki hedefim, 2025 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak. 2023'teki olimpiyatta elde ettiğim ikinciliğimi şimdi şampiyonluğa çevirmek istiyorum."

        Didem Kirazcı, sakatlık nedeniyle antrenmanlarda bazen zorlandığını ve en kısa sürede tam anlamıyla kamp sürecine gireceğini dile getirdi.

        - Antrenör Şimşek: "Amacımız olimpiyatlarda şampiyon olmak"

        Milli sporcunun antrenörü Kutay Şimşek de Didem'in sakatlığına rağmen istekli ve hırslı olduğunu söyledi.

        Müsabakalarda fiziksel ve psikolojik olarak da mücadele ettiklerine dikkati çeken Şimşek, şöyle konuştu:

        "Didem'in yaşadığı ciddi bir diz sakatlığı vardı. Bu sakatlığı bir ayda tolere edip müsabakaya hazırlandık. Emeklerimizin de karşılığını aldık Türkiye şampiyonu olduk. Şimdi daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Amacımız olimpiyatlarda şampiyon olmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Tabii ki ona göre hazırlık sürecimiz daha da zorlaşarak devam edecek. Didem'in bu sakatlığı bizim antrenman sayımızı, süremizi hatta çeşitliliğimizi çok fazla düşürdü. Elimizden geldikçe teknik ve taktik antrenman yapmaya çalışıyoruz fakat gereken güç ve dayanıklılık antrenmanlarını halen çıkaramıyoruz. Önümüzde bir süreç var. Hızlı bir şekilde toparlayıp onları da telafi edeceğimize inanıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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