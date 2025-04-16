İşitme engelli milli tekvandocu Didem'in hedefi olimpiyat şampiyonluğu

AHMET DEMİRCAN - Türkiye şampiyonu ve olimpiyat ikincisi işitme engeli milli sporcu Didem Kirazcı, 2025 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda gözünü kürsünün zirvesine dikti.

Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'nda 2021 ve 2022'de altın madalya, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda ise gümüş madalya kazanan 28 yaşındaki Didem, bu yıl Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü altın madalyasını kazanarak olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

Didem Kirazcı, 15-26 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için çalışmalarına devam ediyor.

- Türkiye Şampiyonası'nda tek ayağını kullanarak birinci oldu

Milli sporcu Didem Kirazcı, AA muhabirine, Türkiye Şampiyonası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ciddi bir sakatlıkla mücadele ettiğini ifade eden Didem, şunları kaydetti:

"Hem sakatlık hem de başarı için elimden geleni yaptım. Bu süreçte antrenmanlarıma devam etmeye çalıştım. Tabii müsabaka zamanı geldiğinde de Türkiye Şampiyonası'nda çok zor maçlarım beni bekliyordu. Maçlarda rakiplerim çok güçlüydü ve ben sadece tek ayağımı kullanabiliyordum. Sakat olan ayağımı kullanamıyordum. Tek ayağımı kullanarak elimden geleni yapmaya çalıştım. Hırsım ve mücadelemle şampiyon olmayı başardım. Şimdiki hedefim, 2025 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak. 2023'teki olimpiyatta elde ettiğim ikinciliğimi şimdi şampiyonluğa çevirmek istiyorum."