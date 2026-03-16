Habertürk
        Niğde'de alınan 3 elektrikli otobüs ücretsiz hizmete başladı

        Niğde Belediyesinin şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere aldığı 3 elektrikli otobüs ücretsiz hizmete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla hizmete alınan 3 elektrikli otobüsle Derbent Kavşağı ile İmam Hatip Meydanı arasında ücretsiz yolcu taşınmaya başlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projenin şehre değer katacağını ifade etti.

        Yeni otobüslerin Niğdelilere hayırlı olmasını dileyen Özdemir, "Niğde'mizi modern, çevreci ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlıyoruz. Söz verdiğimiz gibi elektrikli otobüslerimizi bugün itibarıyla hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Şehrimizin trafiğine nefes aldıracak, doğa dostu elektrikli otobüslerimizle vatandaşlarımıza ücretsiz, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

