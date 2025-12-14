Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de Siyer-i Nebi yarışması düzenlendi

        Niğde'nin Bor ilçesinde liseler arası "Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 16:55 Güncelleme: 14.12.2025 - 16:55
        Niğde'de Siyer-i Nebi yarışması düzenlendi
        Niğde'nin Bor ilçesinde liseler arası "Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi Yarışması" düzenlendi.

        Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen yarışma, Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi ile Akın Gönen Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

        Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Mesut Oral, yarışma öncesi yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin gençlerin manevi gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

        Yarışmanın ödülleri sonuçlar açıklandığında verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

