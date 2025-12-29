Niğde'de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Niğde'de 6 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ulukışla ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları iki araçta yaptıkları aramada 6 düzensiz göçmen yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenlerden 5'i işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine, 1'i ise Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine teslim edildi.
