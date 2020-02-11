İhale operasyonunda 10 şüpheli adliyede

Niğde merkezli ihaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheliden 10'u daha adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen "parazit" adlı operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün, tefecilik yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla Niğde merkez ile ilçelerden Ulukışla ve Bor'un yanı sıra Kayseri'de eş zamanlı "parazit" operasyonu düzenlenmiş, 18 şüpheli yakalanmıştı.

NİĞDE 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:21

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.