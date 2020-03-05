Niğde’de 400 yıllık Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

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Niğde’de 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kur'anı Kerim ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul’dan Niğde’ye el yazması Kur'anı Kerim getirileceğine dair bilgiye ulaştı. Ekipler Altunhisar İlçesinde yol arama faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsü içerisinde yaklaşık 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kur'anı Kerim ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen el yazması Kur'anı Kerim ise Niğde Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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