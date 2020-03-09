Niğde’de 3 bin 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Niğde’de bir kargo firmasına ait nakliye aracında 3 bin 650 kg sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Jandarma Asayiş ekipleri kaçakçılık ile mücadele kapsamında Gaziantep’den İzmir’e gitmekte olan bir kargo firmasına ait nakliye aracında kaçak tütün olduğu bilgisine ulaştı.

Ulukışla’da durdurulan araçta yapılan aramada üzerinde bandrol, hologram ve sevk irsaliyesi bulunmayan 3 bin 650 kg sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.