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Demirkazık'a tırmanırken rahatsızlanan doktor, helikopterle kurtarıldı

DHA

Demirkazık'a tırmanırken rahatsızlanan doktor, helikopterle kurtarıldı


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanırken rahatsızlanan Doktor Coşkun Köse (48), jandarma helikopteriyle kurtarıldı.
Demirkazık Dağı bölgesinde sportif amaçlı tırmanış yapan Doktor Coşkun Köse, Kızılkaya zirvesine yaklaşırken fenalaştı. Köse'nin yanındaki arkadaşları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma timleri, AFAD ekipleri ve UMKE sevk edildi. Ankara'dan da Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı 6 jandarma arama kurtarma personeli ile helikopter gönderildi.
Ekipler, yerini tespit ettikleri Köse'yi helikopterle alarak, İl Jandarma Komutanlığı'na getirdi. Burada ambulansla alınan Köse, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doktor Coşkun Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-08-07 10:47:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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