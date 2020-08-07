Demirkazık'a tırmanırken rahatsızlanan doktor, helikopterle kurtarıldı

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanırken rahatsızlanan Doktor Coşkun Köse (48), jandarma helikopteriyle kurtarıldı.

Demirkazık Dağı bölgesinde sportif amaçlı tırmanış yapan Doktor Coşkun Köse, Kızılkaya zirvesine yaklaşırken fenalaştı. Köse'nin yanındaki arkadaşları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma timleri, AFAD ekipleri ve UMKE sevk edildi. Ankara'dan da Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı 6 jandarma arama kurtarma personeli ile helikopter gönderildi.

Ekipler, yerini tespit ettikleri Köse'yi helikopterle alarak, İl Jandarma Komutanlığı'na getirdi. Burada ambulansla alınan Köse, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doktor Coşkun Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2020-08-07 10:47:29



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