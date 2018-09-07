ABD’nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley, Esad rejiminin İdlib bölgesine karşı gerçekleştirdiği saldırgan tutumu ve Rusya’nın rolünü sert bir dille eleştirdi.

ABD’nin İdlib’e gerçekleştirilecek bir saldırgan yaklaşımın “Sonuçları tarif edilemez şekilde ödenecek, çok tehlikeli bir durum” olarak nitelendiğini belirten Haley, bölgede yaşayanların yüzde 99’nun masum, sivil halk olduğunu belirtti.

Guta ve Halep’te daha önce Esad rejimi tarafından yapılan ablukaların sivilleri öldürdüğünü anlatan Haley Esad’ın mutlaka durdurulması gerektiğini ifade ederek, Esad rejimi üzerinde etkisi olan İran’ın bu konuda etkin olması gerektiğini söyledi. Rusya’nın ise yapabileceği çok şey varken yapmamayı tercih ettiğini belirten Haley “Eğer Rusya İdlib konusunda Esad’a yardım ederse hepimiz Rusya’nın nerede durduğunu anlayacağız” dedi.

İdlib’de teröristlerin bulunmasını bir gerçek olduğunu ancak bunların miktarının çok az olduğunu belirten Haley, başka çözümler bulunabileceğini söyledi. Haley, “Esad’ın terör karşıtı hareketten anladığı okulları, hastaneler bombalamak” dedi.

Esad rejiminin Suriye’yi harabeye çevirdiği belirterek ABD’nin uluslararası kamuoyu ile beraber Suriye’nin ayağa kalkmasına yardım etmeye hazır olduğuna da değinen Haley, bu çalışmaların öncelikle barışın sağlanmasıyla başlayabileceğini ifade etti.

ABD’nin halen diyalog ile bir çözüm bulabileceğine inandığını, bunun özgürce gerçekleşecek seçimlerle olabileceğini belirten Haley, “Esad’ın ve destekleyenlerin yaptıkları nesiller boyunca hatırlanacak. Esad’ı İdlib’den uzak durmaya çağırıyoruz” diyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni harekete geçmeye davet etti.

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