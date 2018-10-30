Nimes - St Etienne maçı istatistikleri

Fransa Lig Kupası Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Nimes, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü St Etienne takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:05. Nimes, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. St Etienne, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 563. İddaa'da Nimes kazanır 2.50, berabere biter 2.90, St Etienne kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Nimes önceki hafta St Etienne mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

St Etienne, Nimes karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında alan Nimes, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

St Etienne, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda St Etienne 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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