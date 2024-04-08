Nisan yağmuru beklenirken kar yağdı
Tokat'ta nisan yağmurları beklenirken kentin yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Giriş: 08.04.2024 - 09:16 Güncelleme: 08.04.2024 - 09:17
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Tokat'ın bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde nisan yağmurları beklenirken kar yağışı etkili oldu.
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Kar ve etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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Polis ve jandarma ekipleri olası bir kazayı önlemek için gece boyunca yolda devriye görevi yürüttü.