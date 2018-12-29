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'Noel Anneler'in ajansı tarafından geleneksel hale getirilen proje olduğunu hatırlatan Keskinol, "Amacımız insanlara bir mesaj vermek. O mesaj da sevgi, hoşgörü ve hayal etmek. Hayal eden, bir şeylerin hayalini kuran insanlar hedefleri ve idealleri doğrultusunda ilerler. Güzel şeylerin hayalini kurmamız gerekli" dedi.