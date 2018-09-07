Akıllı telefon satın alırken anı yakalamak ve kaliteli görüntü elde edebilmek kamerasının iyi olmasına özen gösterilir. Farklı lensler kullanabilmek için daha sonra kamera sayısını ikiye çıkarmak zorunda kalan üreticiler, en sonunda karşımıza 3 kameralı telefonlarla çıkmaya başladılar. Nokia’nın gelecek yeni Android telefonunun sızdırılan görüntüsü ise kullanıcılara alışılmadık bir görüntü sunuyor.

Arka yüzünde 5 adet kamera bulunduran cihazın lensleri çember şeklinde bir tasarıma sahip. Nokia bu tasarımı ilk olarak bu yılın başlarında çıkan Nokia 10’da kullanmıştı. Yeni akıllı telefonda ise bu tasarımın üzerinde ‘Zeiss’ yazısı göze çarpıyor. Nokia’nın telefonlarını üretme hakkı olan Finlandiyalı firma HMD Global, geçtiğimiz sene optik aletler üreten Zeiss ile anlaşma yapmıştı.

HMD ayrıca PureView markasını da geçtiğimiz haftalarda Microsoft’tan almıştı. Yani sızdırılan görüntülerdeki cihaz yeni bir Nokia PureView’a ait alabileceği düşünülüyor.

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